График школьных каникул на предстоящий учебный год

В 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому торжественные линейки перенесены на 2 сентября. Осенние каникулы пройдут с 28 октября по 4 ноября, в общей сложности восемь дней.

Зимние каникулы продлятся с 30 декабря по 12 января – 14 дней. Весной школьники будут отдыхать восемь дней – с 24 по 31 марта.

Также с 17 по 24 февраля организуют дополнительные каникулы для первоклассников. Для тех, кто учится шесть дней, учебный год завершится 24 мая, для учащихся по пятидневке – 23 мая.