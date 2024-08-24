В Госдуме предложили выдворить из России всех судимых мигрантов. И заняться их молельными домами

Депутаты внесут в Госдуму законопроект о выдворении из России всех мигрантов с судимостью без права на повторный въезд. Об этом сообщила депутат, заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева.

«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены РВП и ВНЖ. Такую инициативу внесем на следующей неделе», – рассказала Сардана Авксентьева

Депутат напомнила, что в России есть запрет на въезд иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление. Однако по истечению срока судимости они могут приехать страну.

Депутат также предложила пересмотреть Жилищный кодекс на предмет создания молельных домов и религиозных центров.

«Сегодня организовать религиозную ячейку (названия могут быть разными – молельный дом, религиозный центр) можно фактически без согласований, в любом месте вплоть до квартиры. Эту тему уже поднимал в начале года СПЧ – но дело не сдвинулось. Предлагаю к этому вернуться – готовим депутатский запрос», – отметила Сардана Авксентьева