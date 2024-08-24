Подозреваемого в грабеже задержали в Гатчине

На улице Карла Маркса в Гатчине 19 августа около 02:00 неизвестный напал на 49-летнего мужчину и, применив физическую силу, отобрал у него 15 тысяч рублей.

Было заведено уголовное дело о грабеже.

Подозреваемого в преступлении задержали 23 августа на Красной улице в Гатчине. Им оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж.