Подозреваемого в грабеже задержали в Гатчине

На улице Карла Маркса в Гатчине 19 августа около 02:00 неизвестный напал на 49-летнего мужчину и, применив физическую силу, отобрал у него 15 тысяч рублей.
Было заведено уголовное дело о грабеже.
Подозреваемого в преступлении задержали 23 августа на Красной улице в Гатчине. Им оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж.
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05.02.2021 4578