Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Грабовское, Глухов Сумской области, Глубокое и Волчанск Харьковской области.

Противник потерял до 135 военнослужащих, боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ, два бронетранспортера БТР-4 «Буцефал» и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка, Степовая Новоселовка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 520 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 116-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Переездное, Васюковка, Зализнянское, Катериновка, Часов Яр, Плещеевка, Курахово и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.

ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «МСТА-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 111-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Кирово, Розовка, Зеленое Поле, Гродовка и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Отражены семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили более 580 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 152-мм гаубицы «МСТА-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм пушки «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Разлив и Водяное Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 5-й танковой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны.

ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и две 155-мм гаубицы «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Токаревка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области.

Потери противника составили более 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155-мм орудие М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, две станции радиоэлектронной борьбы, склад горюче-смазочных материалов, цех производства беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 44 беспилотных летательных аппарата, в том числе 16 вне зоны специальной военной операции.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30434 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17557 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13594 орудия полевой артиллерии и миномета, 25139 единиц специальной военной автомобильной техники.