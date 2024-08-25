В Приозерском районе спасли рыбака на застрявшей посреди озера лодке

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Лодку мужчины прибило в острову, где ему и пришлось дожидаться помощи. 

В Ленинградской области спасатели помогли мужчине, застрявшему на озере Суходольское в Приозерском районе Ленобласти накануне, 24 августа.

Как рассказали в Поисково-спасательной службе ЛО, у лодки рыбака сломался винт, и ее прибило к острову. Туда и направились спасатели вызволять мужчину.

Из-за происшествия мужчина не мог вернуться на берег. Спасатели эвакуировали пострадавшего на берег к базе Пикники, — рассказали спасатели. 
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