В Приозерском районе спасли рыбака на застрявшей посреди озера лодке

Лодку мужчины прибило в острову, где ему и пришлось дожидаться помощи.
В Ленинградской области спасатели помогли мужчине, застрявшему на озере Суходольское в Приозерском районе Ленобласти накануне, 24 августа.
Как рассказали в Поисково-спасательной службе ЛО, у лодки рыбака сломался винт, и ее прибило к острову. Туда и направились спасатели вызволять мужчину.
Из-за происшествия мужчина не мог вернуться на берег. Спасатели эвакуировали пострадавшего на берег к базе Пикники, — рассказали спасатели.
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