Задержание предпринимателя связано с желанием французских властей контролировать работу Telegram.
Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции вызван стремлением властей контролировать работу Telegram. Так считает экс-депутат Европарламента Эмерик Шопрад.
Бывший чиновник заявил, что Франция хочет подвергнуть работу Telegram цензуре и подавлять любые сопротивления «глобалистскому Западу».
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25.08.2024 61