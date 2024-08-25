Захарова: российские дипломаты разбираются в ситуации с арестом Дурова во Франции

Об этом официальный представитель МИД РФ сообщила в своем Телеграм-канале.

Российские дипломаты выясняют обстоятельства ареста основателя Telegram Павла Дурова в аэропорту Парижа. Об этом 25 августа сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Посольство РФ в Париже, как это и положено в случаях с получением информации о задержании местной стороной российских граждан, сразу же включилось в работу, — рассказала она в своем Телеграм-канале.