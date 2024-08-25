Грант от Фонда Владимира Потанина поможет создать проект реставрации Форелевой башни в Изваре

Завершить проект планируется в 2026 году. После восстановительных работ здесь появится туристический центр и экспозиция о форелеводстве.

«Форелевая башня – редкое сооружение индустриального назначения и в последние годы башня не использовалась. Привлечение внебюджетных средств дает дополнительные возможности для реставрации памятников, в особенности, неиспользуемых и интеграции их в культурное пространство», — рассказала директор Музейного агентства Ленобласти Леся Колесникова.

Форелевая башня находится на территории Музея-усадьбы Н. К. Рериха в Изваре. На момент данный башня закрыта. Ее состояние оценивается как ограниченно работоспособное.

Открытие Форелевой башни для посетителей после реставрации и создания экспозиции создаст дополнительные возможности для развития культурно-исторического и экологического туризма в Волосовском районе.