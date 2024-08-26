В Тосно пьяный мужчина показывал прохожим половой орган и стрелял из пистолета

Автор: Гузель Галимова
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В Тосно Ленобласти задержали пьяного хулигана, который стрелял из пистолета и обнажался на улице.

Инцидент произошел вечером 25 августа на Советской улице. 37-летний неадекват выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета, после чего стал угрожать прохожим. Затем он показал всем половой орган.

Полиция задержала нарушителя и изъяла у него аэрозольный пистолет с тремя гильзами. Оружие принадлежало не ему. Также в полицию доставлен его 26-летний товарищ, ранее судимый за фиктивную постановку иностранцев на учет и кражу.

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