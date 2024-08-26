В России могут появиться еще 4 вида льготных ипотечных программ

Обсуждение новых видов льготной ипотеки начнется в Госдуме в следующую сессию.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков анонсировал введение новых видов льготной ипотеки в России. Об этом он заявил в беседе с «Парламентской газетой».

Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах, — сообщил Аксаков.

Рассчитаны льготные ипотечные программы будут на на молодых специалистов и граждан, работающих в промышленности, строительстве и науке.