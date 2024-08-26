Перминов: комплексное развитие Ленобласти — ключевой приоритет губернатора и его команды

Ленинградская область заняла первое место в номинации «Лучший регион по организации работы по повышению индекса качества городской среды». Сенатор Сергей Перминов подчеркнул, что это закономерный итог — губернатор Александр Дрозденко и его команда прикладывают максимальные усилия для развития региона.

Постоянная забота о комплексном развитии Ленинградской области, частью которого является формирование комфортной городской среды для жителей региона, была и остается одним из ключевых приоритетов губернатора и его команды. Достигнутые результаты ощущаются ежедневно. Теперь они нашли свое закономерное подтверждение и на федеральном уровне, — заявил член Совфеда.

Перминов отметил, что индекс, по которому проводилась оценка, включает в себя 36 индикаторов, в том числе безопасность, качество дорог, общественного транспорта и другое. И тут 47-й регион обошел даже Санкт-Петербург и Московскую область — в прошлом году 28 населенных пунктов Ленобласти попали в рейтинг городов с благоприятной средой.

Несмотря на солидные результаты, правительство Ленинградской области не намерено останавливаться на достигнутом. Объекты работ на 2025 год уже определены. Как ранее отметил губернатор, при реконструкции внимание будет уделяться как общественным пространствам, так и дворам. Успешная работа по совершенствованию городской среды будет продолжена, — добавил Перминов в беседе с 47channel.