Перминов о совместных экопроектах Ленобласти и Петербурга: «Экологическая проблематика требует координации»

Сенатор уверен, что регионы в рамках нового соглашения о сотрудничестве смогут добиться еще больших результатов по сохранению окружающей среды и развитию экомаршрутов.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов прокомментировал планы 47-го региона и Санкт-Петербурга наращивать сотрудничество в сфере экологии. Член Совфеда подчеркнул, что решение проблем окружающей среды и развитие экотуризма — отвечает интересам агломерации.

Оба субъекта связаны между собой тысячами нитей, поэтому экологическая проблематика требует координации их усилий, согласования подходов для успешного купирования вызовов. Спектр взаимодействия на данный момент достаточно широкий. Его итог — качественные решения, которые уже сейчас сохраняют природу агломерации, — цитирует сенатора Online47.

47-й регион и Северная столица, продолжил Перминов, активно развиваются в сфере промышленности, транспорта, также наращиваются темпы жилой застройки. Эта деятельность должна вестись с учетом фактора сохранения окружающей среды.

Например, среди успешно реализуемых проектов, в том числе при федеральной поддержке, — ликвидация полигона «Красный Бор», меры по сохранению Ладожского озера. Наращивается взаимодействие с общественными организациями, волонтерами. Прокладываются экологические маршруты, приобретающие все большую популярность у жителей. Работа в этом направлении будет продолжена, – добавил сенатор.