В России хотят обязать мигрантов-нарушителей оплачивать свою депортацию из страны

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Соответствующий законопроект уже направлен на отзыв в правительство.

В Госдуме подготовили законопроект, который обяжет иностранцев. совершающих преступления, самостоятельно оплачивать процедуру выдворения из страны.

Выдворение нарушителей никогда не было бесплатным. Административный штраф — символический. Так пусть мигранты, нарушившие закон, отрабатывают своё содержание под стражей и последующее выдворение, — заявил депутат Ярослав Нилов.

Законопроект уже готов и направлен на рассмотрение правительства, добавил парламентарий.

Вам будет интересно
В России хотят обязать мигрантов-нарушителей оплачивать свою депортацию из страны Ярослав Нилов, Россия, мигранты
В Госдуме предложили выдворить из России всех судимых мигрантов. И заняться их молельными домами
Депутаты внесут в Госдуму законопроект о выдворении из России всех мигрантов с судимостью без права на повторный въезд. Об этом сообщила депутат, заместитель председателя...
24.08.2024 78
Автор