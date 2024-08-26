В России хотят обязать мигрантов-нарушителей оплачивать свою депортацию из страны

Соответствующий законопроект уже направлен на отзыв в правительство.
В Госдуме подготовили законопроект, который обяжет иностранцев. совершающих преступления, самостоятельно оплачивать процедуру выдворения из страны.
Выдворение нарушителей никогда не было бесплатным. Административный штраф — символический. Так пусть мигранты, нарушившие закон, отрабатывают своё содержание под стражей и последующее выдворение, — заявил депутат Ярослав Нилов.
Законопроект уже готов и направлен на рассмотрение правительства, добавил парламентарий.
Вам будет интересно
Депутаты внесут в Госдуму законопроект о выдворении из России всех мигрантов с судимостью без права на повторный въезд. Об этом сообщила депутат, заместитель председателя...
24.08.2024 78