До 180 тысяч в месяц: названы самые высокооплачиваемые профессии Ленобласти

Аналитики HH.ru представили топ направлений, представителям которых обещают высокие заработки.

Самые высокие заработные платы в Ленинградской области получают технические директора. Их ежемесячный доход составляет порядка 180 тысяч рублей, рассказали в HH.ru.

Также в топ высокооплачиваемых профессий попали руководители строительного проекта и генеральный/исполнительный директора. Им работодатели обещают 170 тысяч рублей.

Также в рейтинг попали рабочие специальности. Например, сварщикам в Ленинградской области платят 165 тысяч рублей. Столько же могут получать и риелторы, стало известно Online47.