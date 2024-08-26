Киев готовит ответ на удары России по энергетической инфраструктуре Украины

С таким заявлением выступил глава офиса президента Украины Ермак.
Киев пригрозил ответными мерами России после ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Желание уничтожить нашу энергетику обойдется россиянам и их инфраструктуре дорого, — приводит его слова агентство РБК.
Он призвал западные страны разрешить бить переданным Украине оружием вглубь российской территории.
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