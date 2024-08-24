ЕС впервые официально обсудит отправку своих военных в Украину

Главы министерств иностранных дел и обороны стран Евросоюза (ЕС) 27 августа впервые официально обсудят отправку инструкторов в Украину. Решение по этому вопросу должно быть принято до ноября 2024 года.

По информации западных СМИ, тема будет также обсуждаться в комитете по политике и безопасности ЕС (PSK). Власти Украины призвали Евросоюз направить своих инструкторов в письме Жозепу Боррелю от 31 мая.

За отправку военных специалистов выступают Франция, страны Балтии, Дания и Швеция. Против Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения.