ЕС впервые официально обсудит отправку своих военных в Украину

Автор: Сергей Агутин
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Армия
Фото: Baltphoto.ru

Главы министерств иностранных дел и обороны стран Евросоюза (ЕС) 27 августа впервые официально обсудят отправку инструкторов в Украину. Решение по этому вопросу должно быть принято до ноября 2024 года.  

По информации западных СМИ, тема будет также обсуждаться в комитете по политике и безопасности ЕС (PSK). Власти Украины призвали Евросоюз направить своих инструкторов в письме Жозепу Боррелю от 31 мая.

За отправку военных специалистов выступают Франция, страны Балтии, Дания и Швеция. Против Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения.

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09.12.2023 2861
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