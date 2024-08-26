На полки магазинов попал сок с мышьяком

Из магазинов отзывают почти 10 тысяч упаковок сока из-за повышенного содержания отравляющего вещества. К счастью, все это происходит не в России.

В 25 штатах США обнаружили в покупном соке превышение уровня мышьяка.

Как сообщают местные СМИ, отзыву подлежит порядка 9,5 тысяч упаковок яблочного сока бренда Great Value.

Отметим, мышьяк является крайне опасным веществом. Его длительное воздействие на организм может провоцировать рак и поражения кожи. Также яд приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.