Врач назвала худшие продукты для пожилых людей

Пенсионерам следует исключать из рациона некоторые продукты, поскольку способность организма к их усвояемости с возрастом утрачивается.

Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора София Кардашова предупреждает, что пожилым людям стоит быть осторожными с употреблением некоторых продуктов.

Во-первых, врач рекомендует отказаться от грейпфрутов и продуктов на их основе. Дело в том, что вещества, содержащиеся в грейпфрутах, могут вступать в реакцию с препаратами, которые часто принимают пожилые люди — от гипертонии, тревожных расстройств и бессонницы. Это может вызвать нежелательные эффекты, отметила врач в беседе с «Газетой.ру».

Кроме того, Кардашова советует избегать жирной, жареной, острой и пряной пищи, так как она агрессивно воздействует на желудок пожилых людей, регенерация слизистой которого замедлена из-за возрастных изменений Также стоит ограничить потребление консервов и колбас, богатых солью, которая может вызывать отеки.

Врач рекомендует заменить сахар и сладости на натуральные сахарозаменители, мед и фрукты.

Особую опасность для пожилых представляют мягкие сыры с плесенью, а также блюда из яиц, мяса, рыбы и морепродуктов, не прошедшие достаточную термическую обработку. Они могут содержать возбудителей опасных инфекций и паразитов, к которым ослабленный возрастом иммунитет пожилых людей особенно уязвим.