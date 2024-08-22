Врач назвала худшие продукты для пожилых людей

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Пенсионерам следует исключать из рациона некоторые продукты, поскольку способность организма к их усвояемости с возрастом утрачивается.

Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора София Кардашова предупреждает, что пожилым людям стоит быть осторожными с употреблением некоторых продуктов.

Во-первых, врач рекомендует отказаться от грейпфрутов и продуктов на их основе. Дело в том, что вещества, содержащиеся в грейпфрутах, могут вступать в реакцию с препаратами, которые часто принимают пожилые люди — от гипертонии, тревожных расстройств и бессонницы. Это может вызвать нежелательные эффекты, отметила врач в беседе с «Газетой.ру».

Кроме того, Кардашова советует избегать жирной, жареной, острой и пряной пищи, так как она агрессивно воздействует на желудок пожилых людей, регенерация слизистой которого замедлена из-за возрастных изменений Также стоит ограничить потребление консервов и колбас, богатых солью, которая может вызывать отеки.

Врач рекомендует заменить сахар и сладости на натуральные сахарозаменители, мед и фрукты.

Особую опасность для пожилых представляют мягкие сыры с плесенью, а также блюда из яиц, мяса, рыбы и морепродуктов, не прошедшие достаточную термическую обработку. Они могут содержать возбудителей опасных инфекций и паразитов, к которым ослабленный возрастом иммунитет пожилых людей особенно уязвим.

Вам будет интересно
Врач назвала худшие продукты для пожилых людей пенсионеры, вредные продукты
Врач назвал секрет долгожительницы из Испании, дожившей до 117 лет
Кардиолог уверен, что здоровый образ жизни и регулярные походы к врачу - только 20% успеха. Секретом долголетия Марии Браньяс Мореры, скончавшейся на...
21.08.2024 96
Автор