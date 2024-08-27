Все водоемы Петербурга вновь признали непригодными для купания

В Петербурге ни один водоем не прошел проверку Роспотребнадзора — вода на всех 24 пляжах города не соответствует санитарным нормам.

Всего было отобрано 312 проб воды из различных водоемов, ни одна из них не прошла проверку по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Роспотребнадзор не рекомендует купаться в таких водоемах, это может привести к серьезным заболеваниям, включая кишечные инфекции и гепатит А.

В Ленобласти тем временем безопасными для купания признали восемь водоемов.