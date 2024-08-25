Роспотребнадзор Ленобласти обновил перечень пригодных для купания водоемов

Согласно результатам мониторинга, количество безопасных для отдыха мест стало больше.
Роспотребнадзор провел повторные исследования про воды, взятых в водоемах Ленинградской области. По данным на конец этой недели, пригодными для отдыха являются восемь мест. Неделей ранее их число было меньше.
Так, одобренными для купания остаются следующие водоемы области:
♦ Ломоносовский район: р. Шингарка (д. Низино);
♦ Лужский район: оз. Омчино, оз. Толони (г. Луга);
♦ Приозерский район: оз. Отрадное (п. Плодовое), оз. Раздолинское (п. Сосново);
♦ Тихвинский район: р. Тихвинка (г. Тихвин, 1 микрорайон), оз. Царицыно (п. Царицыно);
♦ Тосненский район: карьер (п. Шапки).
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