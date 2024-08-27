Аномальная жара накроет Европейскую часть России в конце лета

Календарное лето в Европейский части России завершится аномально жаркой погодой, предупредили синоптики.

Температура воздуха во многих регионах будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. По словам синоптиков, это будет первое подобное явление с 1897 года, когда в стране фиксировалась столь высокая температура в конце лета. Тем не менее в четверг, 29 августа, ночные температуры могут опуститься до 5 градусов, что станет контрастом к дневной жаре.

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Тем временем, в Петербурге минувшая ночь была самой теплой в августе за последние 111 лет. Температура составила +18,1°С. Прошлый рекорд был в 1913 году, тогда воздух прогрелся до +17,6°С