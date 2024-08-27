Россиянам рассказали, как взять выходной в День знаний

В 2024 году празднование Дня знаний в России перенесено с воскресенья, 1 сентября, на понедельник, 2 сентября.
Юрист SuperJob Александр Южалин поделился советами, как работающим россиянам получить выходной на День знаний.
- Многие работодатели предоставляют дополнительный выходной сотрудникам с детьми школьного возраста. Уточните у руководства, есть ли такая возможность.
- Взять отпуск без сохранения заработной платы на 2 сентября. Или приурочить свой ежегодный отпуск к этому дню.
- Если вы ранее работали в выходные или праздничные дни, у вас есть право на оплату работы в двойном размере или дополнительный день отдыха — отгул. Этот дополнительный выходной можно использовать 2 сентября.
- Сдайте кровь. За донорство вам полагается дополнительный оплачиваемый выходной.
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