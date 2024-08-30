Экспортный потенциал птицепрома Ленинградской области увеличат почти на 10%

Сегодня, 30 августа, на агропромышленной выставке «Агрорусь» было подписано 4 крупных проекта в птицеводстве
На выставке «Агрорусь-2024» подписано соглашение между комитетом по АПК области и представителем ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» на сумму 5,5 млрд руб. С генеральным директором АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» на 500 млн руб. Два соглашения с исполнительным директором АО «Птицефабрика «Северная» на 1,2 млрд руб. и 700 млн руб.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги. С помощью господдержки и благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» экспортёрам Ленобласти в 2024 году уже удалось наладить поставки в более чем 50 стран мира. 1200 компаний малого и среднего бизнеса вышли на экспорт.