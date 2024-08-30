В Парголово ищут пропавших мальчиков 5 и 8 лет

Волонтеры «Лиза Алерт» ищут в Парголово двух пропавших мальчиков.
Об их местонахождении нет никакой информации с 30 августа. Если вы видели их или что-то знаете, свяжитесь с представителями «Лиза Алерт»: Евгения (Джонни) 89602464560, Юлия (Матрикс) 89312505703.
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07.08.2024 201