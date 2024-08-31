Маленький ребенок захлебнулся в ванной в Ленобласти. Заведено дело об убийстве

В экстренные службы 30 августа около 10:00 сообщили о том, что в квартире пятиэтажного дома на улице Калинина в Приозерске захлебнулся двухлетний ребенок.

Полиции 21-летняя мать рассказала, что собралась купать сына в ванной и открыла воду. В этот момент в дверь позвонили. Она подумала, что помощь может требоваться ее матери, которая была на улице. Открыла, но на пороге никого не было.

Когда вернулась, ребенок лежал лицом вниз на животе. Вытащив сына из ванной, она положила его на диван и попыталась реанимировать. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

По предварительным данным полиции, во время разговора девушка путалась в показаниях и выдвигала разные версии. Заведено уголовное дело об убийстве. Мама умершего ребенка задержана в качестве подозреваемой.