Женщина умерла на работе. И четыре дня просидела мертвой в офисе, пока ее не заметили

В американском штате Аризона 60-летняя Дениз Прюдом скончалась на работе в офисе банковской корпорации Wells Fargo. Четыре дня ее коллеги не замечали этого.

Дениз Прюдом обнаружили за ее столом, отгороженным от других рабочих мест. Женщина пришла на работу 16 августа в 07:00. Тогда она последний раз отметилась на входе в здание. Ее тело нашли лишь 20 августа, когда оно начало источать неприятный запах.

Работники офиса думали, что он исходит от неисправной сантехники. Предварительное расследование не выявило признаков насильственной смерти.