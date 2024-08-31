Женщина умерла на работе. И четыре дня просидела мертвой в офисе, пока ее не заметили

Автор: Сергей Агутин
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Работа
Фото: Baltphoto.ru

В американском штате Аризона 60-летняя Дениз Прюдом скончалась на работе в офисе банковской корпорации Wells Fargo. Четыре дня ее коллеги не замечали этого.

Дениз Прюдом обнаружили за ее столом, отгороженным от других рабочих мест. Женщина пришла на работу 16 августа в 07:00. Тогда она последний раз отметилась на входе в здание. Ее тело нашли лишь 20 августа, когда оно начало источать неприятный запах.

Работники офиса думали, что он исходит от неисправной сантехники. Предварительное расследование не выявило признаков насильственной смерти.

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30.08.2023 2765
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