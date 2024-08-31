Следы удушения и ожоги найдены на теле захлебнувшегося ребенка в Ленобласти

Как сообщал ivbg.ru, в экстренные службы 30 августа около 10:00 сообщили о том, что в квартире пятиэтажного дома на улице Калинина в Приозерске захлебнулся двухлетний ребенок.

Полиции 21-летняя мать рассказала, что собралась купать сына в ванной и открыла воду. Затем отвлеклась на звонок в дверь, а когда вернулась, ребенок лежал в воде лицом вниз.

Однако на шее двухлетнего мальчика обнаружены следы, характерные для удушения. На ногах от стоп до коленей – ожоги второй и третьей степени. Травмировать ребенка мог кипяток.

По версии следствия, травмы причинила мать. Она задержана и допрашивается. Вины подозреваемая не признает.