Иномарку за 2,2 млн рублей угнали в Сланцевском районе

Автор: Сергей Агутин
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Baltphoto/ Виктория Ламзина
Фото: Baltphoto.ru

Утром 30 августа в полицию Сланцевского района обратился житель деревни Старополье. Ночью от его дома угнали черный Kia K5.

По предварительным данным, угонщик около половины 03:30 обошел штатную сигнализацию иномарки 2021 года выпуска.

Машина принадлежит строительной компании. Ущерб оценен в 2,2 млн рублей. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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