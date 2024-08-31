Дожди и до +23 °C – погода в Ленобласти на 1 сентября

На территории Ленинградской области 1 сентября будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди, грозы, ливни.
Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+15 °C, днем +18…+23 °C. Атмосферное давление будет повышаться.
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