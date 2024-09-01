В Петербурге из Невы вытащили лося, который до этого навел суету на улицах города

В Петербурге спасатели вытащили из Невы на проспекте Обуховской обороны лося, который до этого навел суету на улицах города.
Как сообщает пресс-служба МЧС России, лось то выходил на берег, то снова возвращался в воду. Видимо, пытаясь найти дорогу «домой». Спасатели на катере и с помощью веревки бережно транспортировали лося к берегу.
Видео: МЧС России.
Животное передали экологам, в ближайшее время его вернут в естественную среду обитания.
Вам будет интересно
В День знаний, 1 сентября, школьники, студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, интерны и врачи-ординаторы смогут посетить Эрмитаж бесплатно. Акция действительна для учащихся...
30.08.2024 114