В Петербурге из Невы вытащили лося, который до этого навел суету на улицах города

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге спасатели вытащили из Невы на проспекте Обуховской обороны лося, который до этого навел суету на улицах города.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, лось то выходил на берег, то снова возвращался в воду. Видимо, пытаясь найти дорогу «домой». Спасатели на катере и с помощью веревки бережно транспортировали лося к берегу.

Видео: МЧС России.

Животное передали экологам, в ближайшее время его вернут в естественную среду обитания.

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