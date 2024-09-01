Российская промышленность образовала 9,3 млрд тонн отходов

По итогам 2023 года российская промышленность образовала 9,3 миллиарда тонн отходов. Это оказалось на 3% больше, чем в 2022-м, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

При этом рост расходов на обращение с отходами составил 34% в год — на эту экологическую деятельность российские предприниматели за год потратили 440,3 млрд рублей. В результате за год масса захороненных отходов за год сократилась на 33% и составила 1,6 млрд тонн.

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Отмечается, что рост объема промышленных отходов в РФ продолжается ежегодно, и лишь в 2020 году объем этих отходов упал на 10% — до 6,96 млрд тонн.