Россияне рассказали, какие вопросы на собеседовании им задают чаще всего

По словам респондентов, наиболее часто при беседе с потенциальным работодателем они слышат вопросы о личной жизни, нежели о профессиональных качествах.

Большинству опрошенных россиян чаще всего на собеседовании поступают вопросы личного характера. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса HH.ru.

Рейтинг самых частых вопросов, не касающихся профессиональной деятельности и деловых качеств кандидата, возглавляют вопросы о личной жизни россиян – с подобным интересом со стороны работодателей столкнулись сразу 78% респондентов, — рассказали аналитики.

При этом женщины, как правило, слышат подобные вопросы чаще мужчин.