С таким заявлением выступил глава администрации страны, сославшись на Айгунский договор.

Президент Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю оставить остров в покое и забрать территории России, переданные по Айгунскому договору в 1858 году.

Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности. Если ради территориальной целостности, то почему бы КНР не вернуть российские земли, которые были подписаны по Айгунскому договору. Айгунский договор, подписанный во времена династии Цин, — вы можете просить Россию вернуть землю, но вы этого не делаете, — цитируют Циндэ СМИ.