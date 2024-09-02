«Несправедливо»: Путин высказался об участии трансгендеров в женских соревнованиях

Президент России осудил участие трансгендеров в женских спортивных соревнованиях.
Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу участия трансгендеров в женских спортивных соревнованиях. Глава государства считает, что подобные прецеденты попросту уничтожают женский спорт.
Это вообще несправедливо, это чушь, бред… они убивают напрочь женский спорт, просто убивают женский спорт. Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной, просто объявить и выступить в любом виде спорта, не дав никаких шансов для женщин занимать призовые, а тем более первые места, — цитирует президента РИА Спорт.
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