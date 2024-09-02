Финляндия построит новый 17-километровый забор вблизи Ленинградской области

Работы будут завершены в 2026 году.

К лету 2026 года будет завершено строительство нового пограничного забора длиной 17 километров вдоль Ленинградской области. Барьер будет расположен на участке от от Нуйямаа до Ваниккала.

Как пишут финские СМИ, ссылаясь на руководителя проекта Эркки Матилайнена, строительство Восточного пограничного барьера завершится к лету 2026 года.

Строительство забора обойдется Финляндии в 22,3 миллиона евро.