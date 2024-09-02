В МИД Венгрии назвали поставки нефти из России вопросом жизни и смерти

Автор: Анастасия Щербакова
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Венгрия столкнется с очень серьезными проблемами, если поставки по нефтепроводу «Дружба» не возобновятся.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти из России являются вопросом жизни и смерти. Без импорта страна окажется в очень затруднительном положении, признался глава дипведомства в интервью РБК.

Если Венгрия прекратит поставки нефти из России, мы просто не выживем, не сможем в широком смысле накормить страну, — заявил Сийярто.

Отметим, ранее Киев приостановил поставки нефти ЛУКОЙЛа по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию.

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