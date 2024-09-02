В России начали действовать новые минимальные цены на никотинсодержащую продукцию

Акцизы ранее были установлены Минсельхозом.

С 1 сентября 2024 года в России начали действовать новые минимальные розничные цены на никотинсодержащую продукцию. Тарифы будут действовать до конца текущего года.

Согласно новым правилам:

— Минимальная цена 1 грамма продукции с нагреваемым табаком составляет 21 рубль.

— Минимальная цена 1 миллилитра жидкости для электронных систем доставки никотина в картридже (капсуле) — 126 рублей.

— Минимальная цена 1 миллилитра жидкости для электронных систем доставки никотина во флаконах — 71 рубль.