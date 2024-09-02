Песков прокомментировал обещание Трампа завершить конфликт на Украине за сутки

Автор: Анастасия Щербакова
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Представитель Кремля усомнился в способности кандидата на пост президента разрешить ситуацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что завершить конфликт на Украине за сутки, как ранее обещал Дональд Трамп в случае своей победы на выборах в США, невозможно.

Хотя, если предположить, что следующий президент США сделает во время своей инаугурационной речи заявление о том, что США выступают за мир и поэтому прекращают свою поддержку Украины, останавливают все программы военной помощи и призывают стороны сесть за стол переговоров, тогда в целом, к утру, у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве, — цитирует Пескова журналист Павел Зарубин.
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