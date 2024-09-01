Глава МО Украины заявил, что передал США список целей для атак ВСУ по РФ

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил CNN, что передал властям США список целей на территории России, по которым ВСУ хотят бить дальнобойными ракетами.
По его словам, администрация американского лидера Джо Байдена все еще рассматривает просьбу о снятии ограничений на использование Украиной оружия большой дальности по объектам вглубь РФ.
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23.08.2024 147