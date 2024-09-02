На «Госуслугах» появились электронные студенческие и зачетки

Для более 640 тысяч студентов из 76 российских вузов на «Госуслугах» стали доступны электронные студенческие билеты и зачетки.

До конца года к программе подключатся еще 90 учебных заведений, сообщило Минцифры. Предполагается, что электронный студенческий будет доступен каждому четвертому студенту, аспиранту или ординатору в стране.

Документы можно загрузить в разделе «Образование» на портале «Госуслуги». Студенческий билет появится в приложении в виде QR-кода. Проверяющий сможет отсканировать его, чтобы подтвердить право на скидку или разрешить проход на территорию института.

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В ведомстве подчеркнули, что электронные студенческие документы действуют наравне с бумажными и не заменяют их.