Портрет погибшего военкора «Известий» Семена Еремина появился на фасаде дома в Балашихе

Огромный портрет военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, погибшего в зоне СВО, появился на стене дома на Луговой улице в Балашихе.

Изображение на стене – работа местного художника Сергея Юракова. Размер мурала составляет 40 на 20 метров.

Еремин погиб 19 апреля в Запорожской области при атаке дрона ВСУ. За два дня до этого вышел его последний репортаж.