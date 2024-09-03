Портрет погибшего военкора «Известий» Семена Еремина появился на фасаде дома в Балашихе

Автор: Гузель Галимова
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Огромный портрет военного корреспондента «Известий» Семена Еремина, погибшего в зоне СВО, появился на стене дома на Луговой улице в Балашихе.

Изображение на стене – работа местного художника Сергея Юракова. Размер мурала составляет 40 на 20 метров.

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Фото: Администрация г.о. Балашиха, ВК

Еремин погиб 19 апреля в Запорожской области при атаке дрона ВСУ. За два дня до этого вышел его последний репортаж.

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