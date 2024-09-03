Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в День солидарности в борьбе с терроризмом

Губернатор Александр Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня солидарности борьбы с терроризмом, который отмечается 3 сентября.

«Каждый субъект Российской Федерации, включая Ленинградскую область, был и остается местом, где жизнь человека — ценна. <…> Только вместе мы сможем создать мир, свободный от страха и насилия», — говорится в сообщении.

Александр Дрозденко поблагодарил военнослужащих ВС России, которые сегодня обеспечивает безопасность страны в ходе специальной военной операции.

«Мы никогда не забудем имена тех, чью жизнь отняли террористы. Вечная память погибшим», — заключил глава региона.