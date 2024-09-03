Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в День солидарности в борьбе с терроризмом

Губернатор Александр Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня солидарности борьбы с терроризмом, который отмечается 3 сентября.
«Каждый субъект Российской Федерации, включая Ленинградскую область, был и остается местом, где жизнь человека — ценна. <…> Только вместе мы сможем создать мир, свободный от страха и насилия», — говорится в сообщении.
Александр Дрозденко поблагодарил военнослужащих ВС России, которые сегодня обеспечивает безопасность страны в ходе специальной военной операции.
«Мы никогда не забудем имена тех, чью жизнь отняли террористы. Вечная память погибшим», — заключил глава региона.
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03.09.2024 4169