3 сентября проходит День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата напрямую связана с трагическими событиями в Беслане, которые произошли с 1 по 3 сентября 2004 года. В этот день по всей России вспоминают жертв террористических актов, а также правоохранителей, которые погибли, спасая людей. Сегодня мы решили вспомнить череду сентябрьских терактов, которые случились на территории нашей страны в 1999 году.

С 4 по 16 сентября на рубеже веков из-за терактов погибли 307 человек, более 1 700 граждан получили ранения различной степени тяжести или пострадали в той или иной форме.

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Фото на обложке: «ТАСС», Елена Афонина.