Сбер назвал две самые популярные и опасные схемы мошенничества

Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени якобы сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка России с необходимостью перевода денег на «безопасный счет».

Дальнейшие события, добавил Кузнецов, могут развиваться по двум сценариям: мошенники либо запрашивают данные карты, пароли из смс и другую информацию, чтобы самим похитить деньги, либо убеждают людей самостоятельно совершать операции: переводы, снятия и зачисления денег в банкоматах, оформление кредитов. Об этом рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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Просим проявлять бдительность и не поддаваться на уловки телефонных мошенников!