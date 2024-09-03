Появились первые подробности новой льготной ипотечной программы

По словам депутата Аксакова, новая ипотечная программа будет направлена на высококвалифицированных специалистов из регионов.

Новая программа льготной ипотеки будет иметь целевой характер, рассказал депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Оформить кредит на жилье с господдержкой смогут высококвалифицированные специалисты из регионов.

Понятно, что там есть регионы, где хотелось бы привлечь и закрепить кадры для того, чтобы эти регионы развивались. И, соответственно, там можно было бы установить программу льготной ипотеки, утвержденную на федеральном уровне, чтобы способствовать привлечению высококвалифицированной рабочей силы, — цитирует Аксакова ТАСС