Появились первые подробности новой льготной ипотечной программы

Автор: Анастасия Щербакова
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По словам депутата Аксакова, новая ипотечная программа будет направлена на высококвалифицированных специалистов из регионов.

Новая программа льготной ипотеки будет иметь целевой характер, рассказал депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Оформить кредит на жилье с господдержкой смогут высококвалифицированные специалисты из регионов.

Понятно, что там есть регионы, где хотелось бы привлечь и закрепить кадры для того, чтобы эти регионы развивались. И, соответственно, там можно было бы установить программу льготной ипотеки, утвержденную на федеральном уровне, чтобы способствовать привлечению высококвалифицированной рабочей силы, — цитирует Аксакова ТАСС.
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26.08.2024 151
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