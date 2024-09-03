Соцфонд представил график выплат пособий в сентябре

Начисления средств семьям с детьми начинаются с 3 сентября.
Социальный фонд РФ опубликовал график выплат детских пособий в сентябре.
Как сообщили в Фонде, начисление средств производится 3, 5 и 6 числа. Также россиянам напомнили, что средства переводятся в новом месяце за предыдущий. Иными словами, в сентябре пособия придут за август.
Если дата выплат приходится на выходной день, то денежные средства переводят на банковские счета накануне в рабочий день. Поэтому в этом месяце выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям осуществляется 6, а не 8 числа, — добавили в Фонде.
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