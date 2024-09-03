Опросы общественного мнения в Германии уже давно показывают недовольство работой власти.

Выборы в землях Германии Саксония и Тюрингия обернулись провалом для правящей коалиции партий. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов считает закономерным такой исход.

Низкие рейтинги партий правящей коалиции на федеральном и земельном уровнях уже давно никого не удивляют. В рамках регулярно проводимых опросов большинство негативно оценивает работу правительства в целом и действующего канцлера в частности. Личный рейтинг последнего – один из самых низких в Германии. Такова объективная политическая реальность, — цитирует сенатора Online47.

Что же касается дальнейших перспектив действующей власти Германии, строить прогнозы пока преждевременно, подчеркнул Перминов.