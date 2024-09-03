Опросы общественного мнения в Германии уже давно показывают недовольство работой власти.
Выборы в землях Германии Саксония и Тюрингия обернулись провалом для правящей коалиции партий. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов считает закономерным такой исход.
Низкие рейтинги партий правящей коалиции на федеральном и земельном уровнях уже давно никого не удивляют. В рамках регулярно проводимых опросов большинство негативно оценивает работу правительства в целом и действующего канцлера в частности. Личный рейтинг последнего – один из самых низких в Германии. Такова объективная политическая реальность, — цитирует сенатора Online47.
Что же касается дальнейших перспектив действующей власти Германии, строить прогнозы пока преждевременно, подчеркнул Перминов.
Говорить о качественно новой реальности пока преждевременно. Например, предстоящие переговоры об образовании правительств покажут, продолжит ли ССВ (партия Союз Сары Вагенкнехт) выступать с требованиями прекращения поставок оружия Киеву и отказа от размещения американских ракет на территории ФРГ. Критическая масса недовольства действующим правительством накоплена, но достаточно ли ее для смены политического курса государства – покажет время, – добавил Перминов.