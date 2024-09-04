Петербург, Выборг и Кингисепп побили свои прежние температурные рекорды за 3 сентября

Синоптик Михаил Леус опубликовал сводку по температурным рекордам, которые были зафиксированы вчера, 3 сентября. В ней отметились Петербург, Выборг и Кингисепп.

«Вторник отметился на Русской равнине 11 температурными рекордами», — написал специалист в своём телеграм-канале.

Два из них принадлежат Ленобласти.

Так, воздух в Выборге 3 сентября прогрелся до 26,6 градусов, что превысило рекордные показатели за 1968 год. Тогда температура достигла отметки в 26,5 градусов.

Кингисепп отличился отметкой термометров в 27,5 градусов. Последние максимальные значения зафиксированы в 1963 году. Они соответствовали 27,2 градусам тепла.

Северная столица оказалась самой горячей точкой из интересующих нас городов. В первый вторник осени температура составила 28,2 градуса, тогда как предыдущий рекорд, зафиксированный в 1938 году, выдавал отметку в 28 градусов.