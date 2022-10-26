Почти 2 млрд рублей будет потрачено в Ленобласти на благоустройство в 2023 году

На эти деньги будет благоустроено 106 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях, отобранных жителями Ленобласти

Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление о распределении средств муниципальным образованиям по госпрограмме «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

«Каждую территорию одобрили местные жители. Они прошли несколько этапов: обратились в администрацию своего поселения, поучаствовали в проектных сессиях, а в городах с населением свыше 10 тысяч выбрали дизайн-проект благоустройства на портале Минстроя», – отметил зампредседателя правительства Евгений Барановский.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая сумма предусмотренных в бюджете средств в 2023 году – 1 млрд 196 млн рублей: 367 млн рублей выделяется из федерального бюджета, 802 млн рублей – из регионального.

Отметим, что всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В планах на 2022 — столько же территорий. Всего в Ленинградской области в 2022 году благоустроено уже 61 общественное пространство из заявленных 77.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленинградскую область 320 млн руб. из федерального бюджета.