Диетолог назвала один из лучших напитков для пожилых

Он богат полезными соединениями и отлично разжижает кровь.

Диетолог Елена Соломатина советует пожилым людям обязательно включать в рацион томатный сок. Напиток содержит множество витаминов и других соединений, за счет чего способствует укреплению иммунитета и разжижению крови.

Помимо прочего, в томатном соке есть витамин C, который необходим для иммунной системы и укрепления сосудов пожилых людей. Также присутствует калий, который обладает мочегонным действием, снижает давление и укрепляет сердечно-сосудистую систему, — цитирует врача «Москва24».